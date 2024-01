Central Asia Metals Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen gab es bei Central Asia Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien häufig diskutiert. Daher wird das Sentiment als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Central Asia Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 191,44 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 181,8 GBP weicht um -5,04 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (168,74 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,74 Prozent), was zu einem "gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Central Asia Metals ist ebenfalls "neutral". In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Central Asia Metals beschäftigt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie von Central Asia Metals als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 215 GBP, was einer Erwartung von 18,26 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "gut" eingestuft.