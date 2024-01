Central Asia Metals Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Central Asia Metals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 91,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Central Asia Metals veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt eine "Gut"-Bewertung auslöst.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Central Asia Metals ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 362,52 auf, was über dem Branchendurchschnitt (36,8) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 189,01 GBP, während der letzte Schlusskurs (171 GBP) um -9,53 Prozent abweicht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Central Asia Metals-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die fundamentale Analyse jedoch negativ ausfällt und die technische Analyse zu unterschiedlichen Bewertungen führt.