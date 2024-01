CentralNic Aktie: Ruhig bleiben!

Die Analysten bewerten die Aktie von Team Internet auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, lagen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Team Internet im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 250 GBP, was einer Erwartung von 21639,13 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 1,15 GBP. Auf Grundlage aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass Team Internet derzeit als überkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 95,08 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt Team Internet sowohl im Sektor "Telekommunikationsdienste" als auch in der "IT-Dienstleistungen"-Branche unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.