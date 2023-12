CentralNic Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Stimmungs- und Buzzrating ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Team Internet zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ableiten lässt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Team Internet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Team Internet weist einen Wert von 5042,83 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Team Internet beträgt derzeit 0,83%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "IT-Dienstleistungen" von 4,54%. Somit wird auch bezüglich der ausgeschütteten Dividende eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Team Internet-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 250 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 19741,27 Prozent steigen könnte. Somit erhält Team Internet von den Analysten ein "Gut"-Rating.