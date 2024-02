CentralNic Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Team Internet Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1,38 GBP erreicht, was einem Abstand von +7,81 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Das bedeutet eine kurzfristige Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage jedoch, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -97,06 Prozent liegt. Insgesamt lässt sich die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" einstufen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Team Internet Aktie beträgt 5467,53, was deutlich über dem Branchenmittel "IT-Dienstleistungen" liegt und somit als überbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 315,36, was einen Abstand von 1634 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Team Internet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0,75 % auf, was 3,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,43 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Team Internet liegt bei 43,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Ebenso dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt eine neutrale Situation von 39 an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.