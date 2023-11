Centogene Aktie: Der weitere Knall!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben Centogene in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Centogene diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Centogene-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,94 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +27,66 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,06 EUR über dem letzten Schlusskurs (+13,21 Prozent). Auch hier erhält die Centogene-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Centogene-Aktie beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 40,74 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Centogene.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Centogene in sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die geringe Anzahl von Diskussionen über Centogene in sozialen Medien und die abnehmende Aufmerksamkeit deuten ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.