Centogene Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktienanalyse von Centogene basierend auf der technischen Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 EUR liegt, was einem Unterschied von -20,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 0,8 EUR ebenfalls deutlich unter dem Wert von 1,07 EUR (-25,23 Prozent) liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Centogene zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch diese Bewertung "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, wobei an drei Tagen überwiegend positiv und an einem Tag überwiegend negativ über das Unternehmen Centogene diskutiert wurde. Insgesamt jedoch überwog die negative Kommunikation in den Diskussionen der Anleger, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Centogene-Aktie einen RSI7-Wert von 75, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, sowie einen RSI25-Wert von 64,04, der eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.