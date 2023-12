Centogene Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Bei Centogene hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Daher wird das Stimmungsbild neutral bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Centogene daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 89, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 54,44, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Centogene daher eine schlechte Bewertung auf der Basis der RSI-Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde über Centogene eher neutral diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Centogene insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass Centogene sowohl eine gute als auch eine schlechte Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutet auf eine gute Bewertung hin, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Centogene auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.