Centogene Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der Centogene liegt bei 60 und wird daher als "neutral" betrachtet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,75 und signalisiert ebenfalls eine "neutral" Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Centogene ist insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben haben. Daher wird die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Laufe der Zeit liefern Einblicke in die langfristige Stimmungslage. Bei der Centogene-Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "guten" Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Centogene mit einem Kurs von 1,055 EUR derzeit um -4,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +11,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "gut" bewertet.