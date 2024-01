Centogene Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Centogene auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 51,61 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Centogene derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,55 an, dass Centogene weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Centogene bei 1,05 EUR und ist damit um +8,25 Prozent vom GD200 (0,97 EUR) entfernt, was aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 1,12 EUR, was einem Abstand von -6,25 Prozent entspricht und somit ein schlechtes Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Centogene-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Centogene wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt 12 Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Centogene zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Centogene aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Sollten Centogene Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Centogene jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Centogene-Analyse.

Centogene: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...