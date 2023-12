Centessa Pharmaceuticals ADR Aktie: Keine Panik!

Der Sentiment und Buzz rund um Centessa lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Auf Plattformen der sozialen Medien gibt es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation über Centessa. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Centessa wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Centessa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (7,7 USD) liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 6,65 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Centessa-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Centessa-Aktie hat einen Wert von 23, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 39,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Centessa basierend auf der RSI-Bewertung.