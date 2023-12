Centessa Pharmaceuticals ADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Centessa war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab fünf positive und vier negative Tage, mit einem tag ohne eindeutige Richtung. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Centessa daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Centessa von der Redaktion eine "neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im letzten Jahr haben Analysten 5 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung für Centessa abgegeben, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Centessa aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 8 USD, was aufgrund des letzten Schlusskurses von 7,96 USD einer möglichen Steigerung um 0,5 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Centessa-Aktie somit insgesamt eine "gute" Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Centessa über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer insgesamt "schlechten" und "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centessa liegt bei 37,74 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 38,44 ebenfalls eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt wird Centessa daher auf Basis des RSI als "neutral" bewertet.