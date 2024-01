Centerspace Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell weist der Centerspace-RSI einen Wert von 79,25 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Centerspace ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen waren vor allem negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine eher negative Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität war erhöht, was als positiv bewertet wird. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches Rating von "Neutral" für die Centerspace-Aktie. Die Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial von 17,11 Prozent Steigerung hin, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhalten Centerspace somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.