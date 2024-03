Centerspace Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Die Analysten bewerten die Aktie von Centerspace langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten bewerten 1 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 65,5 USD, was einer Erwartung von 16,42 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 56,26 USD liegt. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,83 Punkten, was darauf hinweist, dass Centerspace weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,49, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Centerspace-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Centerspace zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Centerspace bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Centerspace-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 56,26 USD lag, was einem Unterschied von -2,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 57,58 USD entspricht. Der Schlusskurs liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 53,45 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Centerspace-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.