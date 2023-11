Centerspace Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Centerspace festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Centerspace für diese Stufe daher ein "Gut".

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Centerspace in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, tragen zu einer positiven Anleger-Stimmung bei. Daher erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Centerspace-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die insgesamt vorliegenden Bewertungen sind 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Centerspace. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 64,67 USD, was einer potenziellen Performance von 20,87 Prozent entspricht. Dies führt zur Gesamteinstufung "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Centerspace führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Gesamteinschätzung auf "Neutral" steht.