Centerspace Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Centerspace-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 30, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der 25-Tage-RSI von 43,55 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Centerspace.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Centerspace-Aktie bei 58,35 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 58 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 55,96 USD, was zu einem Abstand von +3,65 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Centerspace eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Centerspace von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Laut den Analysten gibt es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Centerspace-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.