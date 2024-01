Centerspace Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Centerspace":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit kann dieser Indikator aus der technischen Analyse abgeleitet werden. Dieser wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Centerspace wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,71 Punkten und somit erhält die Centerspace-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, welcher auf 25-Tage-Basis bewertet wird, liegt bei 36,5 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Centerspace somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Centerspace veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Centerspace, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Monaten führte zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Centerspace-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Centerspace 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was durchschnittlich einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 64,67 USD, was einer potenziellen Steigerung um 11,11 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Centerspace-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.