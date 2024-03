Centerra Gold Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Centerra Gold-Aktie wird in einer aktuellen technischen Analyse betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,56 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 7,83 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 7,21 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt, und daher zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Centerra Gold-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Centerra Gold als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,26, das insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" mit einem KGV von 339,81. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Centerra Gold mit einer Rendite von -5,23 Prozent um mehr als 14 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,15 Prozent, und auch hier liegt Centerra Gold mit 13,92 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Der RSI-Wert der Centerra Gold liegt aktuell bei 40,86, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25-Wert von 24 zeigt jedoch an, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".