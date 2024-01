Centerra Gold Aktie: In selten guter Lage!

Centerra Gold hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,94 Prozent gefallen sind, konnte Centerra Gold eine Outperformance von +34,49 Prozent verzeichnen. Die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors lag bei -10,94 Prozent, was bedeutet, dass Centerra Gold um 34,49 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist zu beachten, dass Centerra Gold mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,28 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 83 Prozent, da das durchschnittliche KGV der Branche "Metalle und Bergbau" bei 320 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, wodurch sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Centerra Gold war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Centerra Gold derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, weshalb die Einstufung "Neutral" erfolgt. Die Differenz beträgt 0,46 Prozentpunkte (4,14 % gegenüber 3,67 %).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Centerra Gold in verschiedenen Bereichen eine solide Performance aufweist und sowohl aus fundamentaler Sicht als auch im Anleger-Sentiment positiv bewertet wird.