Centerra Gold Aktie: Was passiert jetzt?

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Centerra Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu der neutralen Bewertung führte.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Centerra Gold ist eine deutlich geringere Diskussionsintensität zu beobachten. Dies und die negative Veränderung der Stimmungsrate führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centerra Gold liegt bei 41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Centerra Gold eine Rendite von 4,14 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3% liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.