Centerra Gold Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Centerra Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,33 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,89 Prozent im Branchenvergleich für Centerra Gold. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Centerra Gold 34,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Centerra Gold ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich Centerra Gold in einer interessanten Position. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was von der Redaktion als "Gut"-Bewertung interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Centerra Gold.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Centerra Gold als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 54,28 liegt insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 320,15 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Centerra Gold eine Dividendenrendite von aktuell 4,14 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.