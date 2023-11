Centerra Gold Aktie: Gigantischer Hammer!

Das Anleger-Sentiment als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist in letzter Zeit auf die Centerra Gold-Aktie gerichtet. Die Diskussionen in den sozialen Medien veröffentlichten vor allem überwiegend positive Meinungen. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Centerra Gold. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigten jedoch, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer negativen Bewertung auf analytischer Ebene führte. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Centerra Gold derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,04 CAD, womit der Kurs der Aktie (8,14 CAD) um +1,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,15 CAD, was einer Abweichung von +13,85 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz lässt sich mit der Analyse eine stabile Stimmung erkennen, die sich in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Centerra Gold ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da 3 Buc, 1 Neutral, und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 10,88 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 33,6 Prozent entspricht. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".