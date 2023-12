Center Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Center eine Performance von -52,86 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -51,93 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -0,92 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,56 Prozent hatte, liegt Center sogar 52,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Center in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Center eine mittlere Aktivität, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung für das langfristige Stimmungsbild wird als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Center-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -37,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Schlusskurs von 16,23 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -19,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert von Center gab, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Center bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.