Center Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Center im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von -52,86 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Center mit 54,2 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Center-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 20 in den letzten 7 Tagen. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 68,17, was darauf hindeutet, dass Center weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Center wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Themen in sozialen Medien. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.