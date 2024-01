CenterPoint Energy Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Centerpoint Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Centerpoint Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Centerpoint Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Centerpoint Energy insgesamt 5 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dabei setzt sich die Bewertung aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Centerpoint Energy vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 31,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (28,35 USD) bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Centerpoint Energy.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -4,99 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") einer Unterperformance von 54,89 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 49,9 Prozent, wobei Centerpoint Energy aktuell 54,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Centerpoint Energy-Aktie aktuell als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Centerpoint Energy daher ein "Schlecht"-Rating.