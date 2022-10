CenterPoint Energy Aktie: Nächster Hammer kommt!

Für die Aktie Abundante stehen per 25.10.2022, 16:02 Uhr 0.14 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Abundante zählt zum Segment "Baumaterialien".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Abundante entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Abundante erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 97,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um 24,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +72,85 Prozent im Branchenvergleich für Abundante bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,3 Prozent im letzten Jahr. Abundante lag 72,85 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Abundante investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Baumaterialien einen Mehrertrag in Höhe von 4,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Abundante in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Abundante konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Abundante auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Abundante liegt bei 50, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Abundante bewegt sich bei 60,87. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

6. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Abundante-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,14 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,14 SGD) weicht somit 0 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,14 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), somit erhält die Abundante-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Abundante-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Damit erhält die Abundante-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Buy"-Rating.