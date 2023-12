CenterPoint Energy Aktie: Jubelschreie!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centerpoint Energy beträgt 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 124,67 für "Multi-Dienstprogramme" unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Centerpoint Energy geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer gemischten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Centerpoint Energy Aktie mit einem RSI von 59,4 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als neutral betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Centerpoint Energy insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 31,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 11,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Centerpoint Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem KGV, Anleger-Sentiment, RSI und Analysteneinschätzungen.