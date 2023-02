CenterPoint Energy Aktie: Gut oder schlecht?

An der Börse New York notiert die Aktie Centerpoint Energy am 06.02.2023, 13:19 Uhr, mit dem Kurs von 29.2 USD. Die Aktie der Centerpoint Energy wird dem Segment "Multi-Hilfsprogramme" zugeordnet.

Die Aussichten für Centerpoint Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Centerpoint Energy beläuft sich mittlerweile auf 30,23 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,2 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,41 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 30,39 USD. Somit ist die Aktie mit -3,92 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,19 und liegt mit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 40,29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Centerpoint Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Centerpoint Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,37 % und somit 1,51 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,88 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".