CenterPoint Energy Aktie: Geht es jetzt los?

Am 29.08.2023, 08:14 Uhr notiert die Aktie Centerpoint Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 28.22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Centerpoint Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Centerpoint Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Centerpoint Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 29,53 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (28,22 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,44 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (29,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,75 Prozent Abweichung). Die Centerpoint Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Die Centerpoint Energy-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Centerpoint Energy als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 0 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Centerpoint Energy-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 31,57 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 28,22 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Centerpoint Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Centerpoint Energy momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Centerpoint Energy auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. Centerpoint Energy wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.