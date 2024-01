CenterPoint Energy Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Centerpoint Energy-Aktie stattgefunden, wobei 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Centerpoint Energy. Gemäß den Ratings der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 31,8 USD, was einem Aufwärtspotential von 8,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 29,24 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Centerpoint Energy liegt bei 15,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Centerpoint Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse an Centerpoint Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand von social media Daten festgestellt, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Daher erhält Centerpoint Energy in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsstärke über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Centerpoint Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 28,74 USD für den Schlusskurs der Centerpoint Energy-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 29,24 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu weiteren "Neutral"-Bewertungen führt. Insgesamt erhält Centerpoint Energy daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.