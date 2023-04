CenterPoint Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Kurs der Aktie Centerpoint Energy steht am 18.04.2023, 05:29 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 30.64 USD. Der Titel wird der Branche "Multi-Hilfsprogramme" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Centerpoint Energy auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Centerpoint Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Centerpoint Energy-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 32,29 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (30,64 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Centerpoint Energy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Centerpoint Energy damit 4,62 Prozent über dem Durchschnitt (7,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 7,98 Prozent. Centerpoint Energy liegt aktuell 4,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Centerpoint Energy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 26,19 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 91,92 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".