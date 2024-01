Centennial Resource Development Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Entwicklung der Aktie von Permian wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut und es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Permian in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussionen rund um Permian auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Permian sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Permian mit einem Wert von 6,5 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,22, womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Für Permian liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Permian vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,6 USD) könnte die Aktie damit um 12,13 Prozent steigen, dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Permian-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.