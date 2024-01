Centennial Resource Development Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug zur Bewertung überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Aktuell hat der RSI der Permian-Aktie einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 46,61 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Permian.

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten die Permian-Aktie bewertet, wobei 4 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 15,2 USD, was einem Potenzial von 14,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 13,24 USD entspricht. Somit ergibt sich eine empfohlene Bewertung von "Gut" für die Aktie nach den abgegebenen Kurszielen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive und an acht Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen für das Unternehmen Permian gewandelt, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Permian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,19 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,24 USD lag, was einer Abweichung von +8,61 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,32 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Permian-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.