Centennial Resource Development Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können einen Einblick in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Permian gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Permian daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Permian mit einer Dividendenrendite von 2,66 % unter dem Branchendurchschnitt von 28,26 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz von 25,6 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Permian-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 39,63 ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Permian.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Permian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 12,1 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 13,84 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 13,5 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Permian-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.