Centennial Resource Development Aktie: Eine neue Chance!

Die Öl- und Gasgesellschaft Permian hat eine Dividendenrendite von 3,56 %, was 21,58 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Permian beträgt 12,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,03, was darauf hindeutet, dass Permian weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Permian liegt bei 6,54, was 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Permian auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird Permian auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 12,56 USD, während der Aktienkurs bei 14,55 USD liegt, was einer Abweichung von +15,84 Prozent entspricht. Für den GD50 ergibt sich ein Kurs von 13,39 USD, was einer Abweichung von +8,66 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Permian daher auch hier das Rating "Gut".