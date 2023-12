Centene Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Centene-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 73,65 USD liegt 8,28 Prozent über dem GD200 (68,02 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 72,45 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Centene-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Centene-Aktie sind ebenfalls positiv. Die Diskussionsintensität und die Änderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Centene in diesem Zeitraum ist positiv, was ein weiteres "Gut"-Rating ergibt.

Allerdings zeigen die Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien eine insgesamt negative Anleger-Stimmung gegenüber der Centene-Aktie. In den vergangenen Tagen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Trotzdem gibt es auch berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, die 2 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale zeigen, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Centene-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (65) als auch der 25-Tage-RSI (47,76) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive charttechnische Bewertung und ein gutes langfristiges Stimmungsbild, auch wenn die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ist. Die Centene-Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.