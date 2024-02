Centene Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Centene aktuell mit dem Wert 19,39 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Dividendenpolitik der Centene wird als "Schlecht" bewertet, da sie derzeit niedrigere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister, mit einer Differenz von 91,45 Prozentpunkten (0 % gegenüber 91,45 %).

Die Stimmung für Centene wird als "Neutral" bewertet, da sich die Internet-Kommunikation in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Kommentare und Befunde über Centene auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun "Gut" und null "Schlecht" Bewertungen, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Centene hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.