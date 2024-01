Centene Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Centene hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -8,14 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von 35,27 Prozent erzielt hat, liegt Centene mit 43,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Centene in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung in der Stimmung der Marktteilnehmer abgezeichnet. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centene liegt bei 7,13, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,25 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Centene.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Centene ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,39, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich als "günstig" und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.