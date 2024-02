Centaurus Metals Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Centaurus Metals auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Centaurus Metals diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Auch längerfristige Betrachtungen der Kommunikation im Internet leisten einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Centaurus Metals zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Centaurus Metals derzeit bei 0,63 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,29 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -53,97 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -29,27 Prozent, was ebenfalls als "schlechtes" Signal gewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "schlecht".

Eine weitere Bewertung mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Centaurus Metals-Aktie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "neutralen" Rating führt. Bei einer etwas längerfristigen Betrachtung auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine überkaufte Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse führt.