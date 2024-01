Centaurus Metals Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Centaurus Metals zeigt sich eine interessante Ausprägung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist aufgrund einer erhöhten Aktivität stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Centaurus Metals wurden überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Centaurus Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,7 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -31,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,49 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse. Der RSI der Centaurus Metals zeigt einen Wert von 85,71, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Centaurus Metals.