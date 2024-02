Centaurus Energy Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Dividende von Centaurus Energy hat derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies entspricht einer negativen Differenz von -8,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unternehmen im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus diesem Grund haben unsere Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Centaurus Energy abgegeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Centaurus Energy derzeit bei 2,02 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,59 CAD liegt, ergibt sich ein Abstand von -21,29 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,55 CAD, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Centaurus Energy liegt bei 51,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,34 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lag ebenfalls im Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Centaurus Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.