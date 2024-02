Centaurus Energy Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Analyse der Stimmung und des Interesses ergibt folgendes Bild für die Aktie von Centaurus Energy. In Bezug auf die Stimmungsänderung der Anleger gab es im letzten Monat keine signifikante Tendenz, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde im letzten Monat keine signifikante Veränderung festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls ein neutralen Bild für die Aktie von Centaurus Energy. Der RSI7 beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 47,47 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2,01 CAD für die Centaurus Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,45 CAD, was einem Unterschied von -27,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,55 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -6,45 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Centaurus Energy als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 0,22 liegt die Aktie insgesamt 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 49,4 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.