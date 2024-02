Centaurus Energy Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Centaurus Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,01 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,45 CAD, was einem Unterschied von -27,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,55 CAD zeigt einen Rückgang, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Centaurus Energy-Aktie neutral. Der RSI7 liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 47,47 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch von 8,3 Prozentpunkten erzielt Centaurus Energy einen geringeren Ertrag. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher negativ aus.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Centaurus Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,22 insgesamt 100 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,4 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".