Centaurus Energy Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividendenrendite von Centaurus Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was 73,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 73,78) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centaurus Energy liegt bei 0,23, was 100 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Centaurus Energy zeigen ein neutrales Stimmungsbild, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu der Einschätzung der Redaktion führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Centaurus Energy von 1,4 CAD mit -25,53 Prozent Entfernung vom GD200 (1,88 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,43 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,1 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Centaurus Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.