Centaurus Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Centaurus Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Centaurus Energy momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 82,5, dass die Aktie überkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Centaurus Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 7,94 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Centaurus Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, welcher aktuell bei 2,05 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,35 CAD deutlich darunter liegt, ergibt sich ein Unterschied von -34,15 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1,56 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,46 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Centaurus Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Centaurus Energy wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit die Einstufung: "Neutral" für Centaurus Energy in diesem Punkt.