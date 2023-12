Centaur Media Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Wenn wir den RSI auf einer 7- und 25-Tage-Basis für Centaur Media betrachten, zeigt sich, dass das Unternehmen derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 5,26 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 9,4 Punkten liegt. Beide Werte zeigen somit an, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Centaur Media-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts lässt sich feststellen, dass der aktuelle Wert von 44,1 GBP über dem letzten Schlusskurs (48,5 GBP) der Aktie liegt, was einer Abweichung von +9,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (39,46 GBP) zeigt eine Abweichung von +22,91 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Centaur Media-Aktie somit auf dieser Basis als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Centaur Media in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie von Centaur Media bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe neutral bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Centaur Media-Aktie basierend auf den genannten Kriterien der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.