Centamin löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Centamin wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 19 liegt es insgesamt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 36,55 liegt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Centamin eine Rendite von 3,7 % erzielt werden, was 5,15 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Centamin hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings lassen sich auch fünf Handelssignale ermitteln, wovon 5 als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt wird die Aktie von Centamin bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Centamin-Aktie von 99,7 GBP mit +5,97 Prozent Entfernung vom GD200 (94,08 GBP) als "Gut"-Signal einzustufen ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 91,19 GBP auf, was einem Abstand von +9,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Centamin-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.