Centamin Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Dividendenrendite von Centamin liegt derzeit bei 3,81 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,01 Prozent zur Centamin-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centamin beträgt 17,56, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 36, kann die Aktie aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Centamin abgegeben, mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut"-Titel betrachtet und das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Centamin liegt bei 142,5 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 51,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier das Rating "Gut".

Die Stimmung rund um Centamin ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Centamin daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.