Centamin Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Centamin, die im Segment "Gold" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.08.2022, 15:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 94.56 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir Centamin auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Centamin beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,42 Prozent und liegt mit 0,77 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (6,65) für diese Aktie. Centamin bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Centamin damit 36,54 Prozent unter dem Durchschnitt (19,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 19,41 Prozent. Centamin liegt aktuell 36,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Centamin erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (118 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,22 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Centamin erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.