Centamin Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Centamin-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegen jeweils nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu dieser Bewertung führt. Die Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Bewertung der Analysten für die Centamin-Aktie ist insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem insgesamt guten Rating führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 49,61 Prozent hin, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centamin bei 19, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,81 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Jedoch fällt die Dividendenrendite mit 3,7 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,81 Prozent niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Centamin-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.